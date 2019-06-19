Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Совместная следственная группа по крушению малайзийского лайнера рейса MH17 не получила от РФ главную, с их точки зрения, информацию о том, что предшествовало трагедии 17 июля 2014 года и что было в последующие дни, заявил журналистам во вторник нидерландский прокурор Фред Вестербеке.

Как ранее заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующие о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

"Мы получили некоторую информацию от РФ, но не так много той, которая бы была полезной… Россия должна сказать нам, что произошло. Самая важная информация, которую мы ждем от РФ, заключается в этом: сказать, что произошло за несколько дней до 17 июля и после. Рассказать нам о "Буке", который они предоставили сепаратистам", - заявил Вестербеке журналистам после окончания пресс-конференции.

Он заявил, что по этому пункту следствие получает в ответ "тишину". "Нет реакции", - сказал он, добавив, что следствие уверено в правильности своей версии произошедшего.

Замгенпрокурора РФ ранее сообщал, что ведомство ответило международным следователям по крушению MH17 на все девять запросов, которые поступили в его адрес за время расследования, а кроме того российская сторона активно взаимодействовала с Нидерландами, проделав "колоссальную работу" по рассекречиванию данных о российской военной технике. Так, Нидерландам были переданы данные с грифом "совершенно секретно" о том, что сбившая MH17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях. Замгенпрокурора отмечал, что ССГ, как и в случае с российскими первичными данными РЛС об обстановке в районе крушения, никак не реагирует на эту информацию, никто из ССГ не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.