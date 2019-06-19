Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:56Z
https://ria.ru/20190619/1555709857.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155000/62/1550006228_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_d2846a6c8031dd312d2a541248ec3524.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты

Вчера, 17:56
12136
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСибирская отшельница Агафья Лыкова
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сибирская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться со своей заимки на время запуска космического аппарата с Байконура, части которого могут упасть в зоне ее проживания в заповеднике "Хакасский", сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.
По его словам, сотрудники заповедника и представители Роскосмоса посетили отшельницу во время плановой поездки в рамках договора с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса. Был совершен облет территории участка "Заимка Лыковых" заповедника "Хакасский" и федерального заказника "Позарым" "на предмет обеспечения безопасности людей и объектов во время запуска космического аппарата с космодрома "Байконур".
Посетители на общероссийском фестивале природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
18 января, 17:08
"Россия сегодня" представило фотографии о жизни таежной отшельницы
"Данные территории находятся в пределах расчетного района падения отделяющихся частей ракеты-носителя. В ходе облета сотрудники учреждения посетили проживающую на территории заповедника Агафью Карповну Лыкову, которую предупредили о возможном падении в районе заимки фрагментов ракеты и предложили временную эвакуацию. От эвакуации Агафья Карповна отказалась", - написал Непомнящий на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, Лыкова рассказала, что она посадила огород, продуктов у нее достаточно и корма для коз в изобилии. "Имеются жалобы на здоровье – боли в ногах, но пока с хозяйством справляется", - отметил Непомнящий.
Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге, ей помогает послушник Георгий.
6744358
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияАгафья ЛыковаОбщество
Рекомендуем
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
РИА
Новости
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Лента
новостей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Девушка читает на пляже
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Единый государственный экзамен в Екатеринбурге
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
Лента новостейМолния