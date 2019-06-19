Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:50Z
https://ria.ru/20190619/1555709658.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Контактная группа по Донбассу не смогла согласовать новое перемирие

Вчера, 17:50
580
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Контактная группа по Донбассу в среду на заседании в Минске не смогла согласовать новое перемирие и дату отвода сил в Станице Луганской, несмотря на заинтересованность сторон, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"В частности, что касается разведения сил и средств в районе Старицы Луганской. Намерение начать его, высказанное сторонами в Минске две недели назад, пока не было осуществлено. Причиной тому стали нарушения режима прекращения огня. Однако стоит отметить, что они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений режима прекращения огня довольно долго не было. У меня есть ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в Станице Луганской, и я надеюсь, что оно состоится, но точную дату сегодня предсказать не могу", - сказал Сайдик журналистам в Минске.
Последствия обстрела в Донбассе
18 июня, 21:03
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
По словам дипломата, похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия. Сайдик отметил, что, несмотря на "очевидную заинтересованность сторон в так называемом "хлебном" перемирии, они, к сожалению, сегодня еще не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления".
"Это перемирие совместно с широкой противоминной деятельностью необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. И перемирие также необходимо детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети, с моей точки зрения, имеют право на каникулы без страха. Эти вопросы были сегодня в центре внимания рабочей группы по безопасности, и работа над ними будет активно продолжена", - заверил спецпредставитель ОБСЕ.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
100181
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРВ мире
Рекомендуем
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской
РИА
Новости
Валерия Лутковская
Зеленский назначил представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Международный политический форум в Ярославле
Грызлов призвал украинские власти не повторять ошибки предшественников
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 2 июля
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД заявил об отсутствии доказательств российской вины в деле MH17
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины
Следствие по MH17 готово предоставить суду все необходимые материалы
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Келли Крафт.
Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
В ДНР и ЛНР назвали диалог гуманитарной группы по Донбассу конструктивным
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
Лента новостейМолния