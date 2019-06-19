Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской

"На прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на заседании контактной группы. Вместо этого произошло резкое усиление активности ВСУ в Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовали большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир на Украину", - заявил он по итогам переговоров в Минске.