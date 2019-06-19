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РИА Новости

Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов . Архивное фото
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Украинские власти не реализовали возможности для урегулирования кризиса в Донбассе, которые появились после выборов президента, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
"На прошлой неделе Киев сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской, о котором договорились стороны на заседании контактной группы. Вместо этого произошло резкое усиление активности ВСУ в Донбассе. Но это совсем не то, за что голосовали большинство украинских избирателей. И это совсем не то, что может принести мир на Украину", - заявил он по итогам переговоров в Минске.
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По его словам "киевская власть не реализовала возможности разрешения кризиса, которые появились после выборов".
"А у Донбасса появилось еще больше оснований не доверять Киеву. Чтобы ситуация начала хоть как-то меняться к лучшему, необходимо развивать прямой диалог Киева, Донецка и Луганска", - добавил Грызлов.
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