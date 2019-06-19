Источник назвал сроки возможного продления антироссийских санкций ЕС

Отвечая на вопрос журналиста о предложении Польши продлить санкции на 12, а не на 6 месяцев, он сказал: "Решение продлить санкции требует единогласия... Я надеюсь, что это не означает, что Польша против продления санкций на 6 месяцев, потому что это будет означать отсутствие продления санкций совсем. Нам необходимо единогласие... Я слышал об идее о 12 месяцах. Основываясь на том, что мы знаем о позициях стран ЕС, это будет на 6 месяцев, и я надеюсь, что Польша будет готова поддержать продление санкций на 6 месяцев".