Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T17:37Z
https://ria.ru/20190619/1555709199.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:257:3076:1987_1036x0_80_0_0_277129d23a644969fa3449b1b58a904b.jpg
РИА Новости

Источник назвал сроки возможного продления антироссийских санкций ЕС

Вчера, 17:37
397
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Экономические санкции Евросоюза в отношении РФ, как ожидается, будут продлены на полгода, хотя звучала идея о 12 месяцах, рассказал журналистам источник в структурах ЕС.
Отвечая на вопрос журналиста о предложении Польши продлить санкции на 12, а не на 6 месяцев, он сказал: "Решение продлить санкции требует единогласия... Я надеюсь, что это не означает, что Польша против продления санкций на 6 месяцев, потому что это будет означать отсутствие продления санкций совсем. Нам необходимо единогласие... Я слышал об идее о 12 месяцах. Основываясь на том, что мы знаем о позициях стран ЕС, это будет на 6 месяцев, и я надеюсь, что Польша будет готова поддержать продление санкций на 6 месяцев".
Источник также сказал, что идея о пролонгации ограничительных мер на год звучала и ранее.
Автобус с жителями ДНР, которые приехали получать российские паспорта в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ростовской области в селе Покровское. 14 июня 2019
15 июня, 08:00
Санкции выдыхаются, но громко говорить о них пока еще можно
2182001
Обсудить 0
ЕвросоюзРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой
РИА
Новости
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 рассказало, какую информацию ждет от российской стороны
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
Лента
новостей
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил в районе станицы Луганской
Флаги ЕС
Лидеры стран ЕС намерены подтвердить продление антироссийских санкций
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия будет содействовать в установлении истины о крушении MH17
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Посол США в Канаде Келли Крафт.
Кандидат на должность постпреда США в ООН обвинила Россию в цинизме
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В Госдуме назвали условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против организации "Русское финансовое общество"
Келли Крафт.
Кандидат в постпреды США в ООН пообещала продолжить давление на Россию
В Саудовской Аравии прокомментировали доклад ООН по делу Хашукджи
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
Лента новостейМолния