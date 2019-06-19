МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

"В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности", — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты отмечают, что ССГ продолжает ограничиваться "не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации", а данные, предоставленные Москвой, по-прежнему упорно игнорирует.

В МИД напомнили, что Россия с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и готова оказывать содействие расследованию, а также предоставляла Нидерландам всю имеющуюся информацию. Российские ведомства проделали колоссальный объем работ: от рассекречивания данных о военной технике и проведения сложного эксперимента концерном "Алмаз-Антей" до передачи первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей Boeing, а также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается ССГ.

"Кроме того, Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства", — подчеркнули в министерстве.

В таких обстоятельствах, отмечают дипломаты, продолжают возникать вопросы к качеству работы ССГ и подтверждаются опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса.

"Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", — заключили в МИД.

Обвинения ССГ

Сегодня ССГ опубликовала новый доклад и, в частности, называла имена четырех человек, которых считает причастными к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко.

По словам представителя ССГ, им предъявят обвинения в убийстве, на их арест выдадут международные ордера. Суд по делу о крушении MH17 должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. ССГ утверждает, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва не раз отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Так, следствие проигнорировало переданные российской стороной документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук") также подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией, но и эту информацию следователи проигнорировали.