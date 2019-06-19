Эксперты: российские туристы все чаще выбирают отдых за границей

Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спрос россиян на поездки за рубеж летом 2019 года увеличился в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По зарубежным странам наблюдается прирост, который в целом составляет порядка 10%. Однако картина складывается неоднозначная. Есть направления, которые стагнируют, или спрос на них снижается. А есть страны, где несмотря на повышение цен увеличивается количество бронирований. Например, в Греции и Турции наблюдается очевидный рост спроса", - сообщила она.

В этом сезоне увеличился спрос на бюджетные поездки - и за границу, и по России, отметила представитель АТОР.