Эксперты: российские туристы все чаще выбирают отдых за границей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спрос россиян на поездки за рубеж летом 2019 года увеличился в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По зарубежным странам наблюдается прирост, который в целом составляет порядка 10%. Однако картина складывается неоднозначная. Есть направления, которые стагнируют, или спрос на них снижается. А есть страны, где несмотря на повышение цен увеличивается количество бронирований. Например, в Греции и Турции наблюдается очевидный рост спроса", - сообщила она.
В этом сезоне увеличился спрос на бюджетные поездки - и за границу, и по России, отметила представитель АТОР.
"Туристы стали чаще выбирать отели категории три "звезды" или три с плюсом "звезды". Средняя продолжительность отдыха - 10-12 дней. Кроме того, в этом году наблюдается ярко выраженная тенденция путешествовать семьями. Таких туристов на всех направлениях стало больше половины", - сказала Ломидзе.