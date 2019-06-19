В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта

ПЕНЗА, 19 июн - РИА Новости. Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Региональные власти ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно.

"Дома и имущество покинувших село цыганских семей находятся под охраной, правоохранительными органами выставлен пост", - сказала собеседница агентства.

По словам Черемушкиной, в настоящее время специалисты изучают вопрос законности возведения этих домов. "Пока выводов о законности или незаконности возведения этих домов нет, специалисты работают с документами. Подлежать сносу могут лишь незаконные постройки и только по решению суда", - отметила пресс-секретарь.

Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.