Жара в Москве может побить рекорд 1917 года, сообщили в Гидрометцентре

"В субботу, 22 июня, ожидается самая жаркая погода, в дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до +32°. Таким образом, в этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до +31.8°", - говорится в сообщении.