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РИА Новости

Жара в Москве может побить рекорд 1917 года, сообщили в Гидрометцентре

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
Девушка совершает пробежку на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Температура воздуха в субботу в столице может достигнуть 32 градусов и побить рекорд в 31,8 градуса, зафиксированный в 1917 году, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
"В субботу, 22 июня, ожидается самая жаркая погода, в дневные часы в городе и местами по области воздух будет прогреваться до +32°. Таким образом, в этот день можно ожидать перекрытие рекорда 1917 года, когда воздух в столице прогревался до +31.8°", - говорится в сообщении.
Однако после температурного пика в субботу, в воскресенье температура начнет снижаться и не поднимется выше 28 градусов. Также метеорологи прогнозируют кратковременные дожди в воскресенье и понедельник.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, средняя температура июня в Москве примерно на три градуса выше обычной и больше соответствует июльской. Количество осадков, выпавших в июне в 4 раза меньше среднестатистических показателей предыдущих лет.
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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