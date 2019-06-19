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РИА Новости

Опубликовано первое видео полета американского B-52 с гиперзвуковой ракетой

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкБомбардировщик Б-52 (США)
Бомбардировщик Б-52 (США)
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. База американских ВВС Эдвардс опубликовала в Twitter видео первого полета стратегического ядерного бомбардировщика B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A (или ARRW).
Полет прошел на прошлой неделе. Ракета была закреплена на подвеске бомбардировщика и не имела боевой части.
Как отмечается в публикации, в рамках первого полета испытатели собрали информацию об управляемости самолета, несущего гиперзвуковое оружие.
Разработка тактической гиперзвуковой ракеты ARRW класса "воздух-поверхность" осуществляется фирмой Lockheed Martin в сотрудничестве с другими американскими оборонными предприятиями с 2018 года. В августе прошлого года на этот проект было выделено 480 миллионов долларов. При этом ориентировочно выход ARRW в эксплуатацию ожидается к 2020 году.
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