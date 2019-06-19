Опубликовано первое видео полета американского B-52 с гиперзвуковой ракетой

Полет прошел на прошлой неделе. Ракета была закреплена на подвеске бомбардировщика и не имела боевой части.

Разработка тактической гиперзвуковой ракеты ARRW класса "воздух-поверхность" осуществляется фирмой Lockheed Martin в сотрудничестве с другими американскими оборонными предприятиями с 2018 года. В августе прошлого года на этот проект было выделено 480 миллионов долларов. При этом ориентировочно выход ARRW в эксплуатацию ожидается к 2020 году.