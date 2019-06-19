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РИА Новости

Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES) анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума для восстановления Донбасса, сообщила в среду пресс-служба украинского президента.
Ранее Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"Глава государства отметил, что, в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона (Донбасса - ред.)", - говорится в сообщении.
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