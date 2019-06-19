Зеленский анонсировал инвестиционный форум для восстановления Донбасса

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES) анонсировал проведение в сентябре инвестиционного форума для восстановления Донбасса, сообщила в среду пресс-служба украинского президента.