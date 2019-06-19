Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия не считает себя связанной решениями и резолюциями, принятыми в ПАСЕ во время приостановления работы российской делегации в ассамблее, заявил в среду журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Речь идет о том, что за то время, пока российская делегация не работала в Парламентской ассамблее, те решения, резолюции, которые были приняты в наше отсутствие, мы не считаем себя связанными этими решениями и резолюциями", - сказал Толстой.
22 мая, 14:01Политолог: Россия в ПАСЕ борется не за себяЗдравый смысл в ПАСЕ по отношению к РФ может восторжествовать, считает директор СВР, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В эфире радио Sputnik замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что перед ПАСЕ стоит серьезный выбор.
Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).