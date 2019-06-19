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РИА Новости

Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия не считает себя связанной решениями и резолюциями, принятыми в ПАСЕ во время приостановления работы российской делегации в ассамблее, заявил в среду журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Речь идет о том, что за то время, пока российская делегация не работала в Парламентской ассамблее, те решения, резолюции, которые были приняты в наше отсутствие, мы не считаем себя связанными этими решениями и резолюциями", - сказал Толстой.
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Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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