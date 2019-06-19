Россия не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями, заявил Толстой

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия не считает себя связанной решениями и резолюциями, принятыми в ПАСЕ во время приостановления работы российской делегации в ассамблее, заявил в среду журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Речь идет о том, что за то время, пока российская делегация не работала в Парламентской ассамблее, те решения, резолюции, которые были приняты в наше отсутствие, мы не считаем себя связанными этими решениями и резолюциями", - сказал Толстой.