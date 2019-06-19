Лидеры стран ЕС намерены подтвердить продление антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры 28 государств Евросоюза на саммите 20 июня, как ожидается, подтвердят продление экономических санкций в отношении РФ, говорится в документе, подготовленном к саммиту Европейским советом.

"Европейский совет обсудит последние события и ситуацию на Востоке Украины и в Азовском море... Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон проинформируют лидеров об имплементации минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России", - говорится в документе.