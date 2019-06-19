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РИА Новости

Лидеры стран ЕС намерены подтвердить продление антироссийских санкций

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июн – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры 28 государств Евросоюза на саммите 20 июня, как ожидается, подтвердят продление экономических санкций в отношении РФ, говорится в документе, подготовленном к саммиту Европейским советом.
"Европейский совет обсудит последние события и ситуацию на Востоке Украины и в Азовском море... Канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон проинформируют лидеров об имплементации минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России", - говорится в документе.
Эти вопросы планируются к обсуждению в четверг, 20 июня, в первый день саммита.
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