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РИА Новости

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
"Мы провели мониторинг постинтернатного сопровождения в субъектах РФ. К нашему большому удивлению и шоку добавились цифры, которые прислали нам субъекты РФ. Именно 10 регионов я хотела бы отметить с отрицательной позиции. Такие регионы как Калмыкия, Еврейская автономная область, Калининградская область, Орловская (область), Хакасия, они нам присылают нулевые цифры по выпускникам сиротских учреждений, которые сопровождаются в рамках постинтернатного сопровождения в регионе", - сказала Кузнецова на совещании в Общественной палате РФ по вопросам реализации инициатив детского омбудсмена, направленных на совершенствование законодательства в части постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помечения родителей.
Она также выделила регионы, где на постинтернатном сопровождении находится очень много детей. "Конечно, есть хорошие регионы, которые мы можем выделить как лидеры... У них большое число детей, которым обеспечивается постинтернатное сопровождение", - добавила омбудсмен. Среди таких субъектов Кузнецова назвала Татарстан, Челябинскую и Свердловскую области, Санкт-Петербург.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 17:04
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