Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

"Мы провели мониторинг постинтернатного сопровождения в субъектах РФ. К нашему большому удивлению и шоку добавились цифры, которые прислали нам субъекты РФ. Именно 10 регионов я хотела бы отметить с отрицательной позиции. Такие регионы как Калмыкия, Еврейская автономная область, Калининградская область, Орловская (область), Хакасия, они нам присылают нулевые цифры по выпускникам сиротских учреждений, которые сопровождаются в рамках постинтернатного сопровождения в регионе", - сказала Кузнецова на совещании в Общественной палате РФ по вопросам реализации инициатив детского омбудсмена, направленных на совершенствование законодательства в части постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помечения родителей.