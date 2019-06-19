Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере "Малко"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер Майкл Фассбендер снимется в шпионском боевике "Малко" - экранизации остросюжетного романа "Чекпойнт Чарли в Берлине" французского писателя Жерара де Вилье", сообщает THR.
Актер исполнит роль шпиона князя Малко Линге – главного героя серии романов Жерара де Вилье. Сценарий напишет номинант премии "Оскар" Эрик Уоррен Сингер ("Афера по-американски").
По сюжету, герой Фассбендера Малко Линге провел юность в специализированном нацистском лагере для шпионов, где его обучили боевым искусствам, стрельбе и другим полезным для шпиона навыкам. В фильме у Малко Линге будет важная миссия.
Дата выхода фильма пока не известна, так же, как и полный актерский состав.