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РИА Новости
Культура

Майкл Фассбендер сыграет шпиона в триллере "Малко"

Вчера, 17:32
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© AP Photo / Charles SykesАктер Майкл Фассбендер
Актер Майкл Фассбендер
© AP Photo / Charles Sykes
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер Майкл Фассбендер снимется в шпионском боевике "Малко" - экранизации остросюжетного романа "Чекпойнт Чарли в Берлине" французского писателя Жерара де Вилье", сообщает THR.
Актер исполнит роль шпиона князя Малко Линге – главного героя серии романов Жерара де Вилье. Сценарий напишет номинант премии "Оскар" Эрик Уоррен Сингер ("Афера по-американски").
По сюжету, герой Фассбендера Малко Линге провел юность в специализированном нацистском лагере для шпионов, где его обучили боевым искусствам, стрельбе и другим полезным для шпиона навыкам. В фильме у Малко Линге будет важная миссия.
Дата выхода фильма пока не известна, так же, как и полный актерский состав.
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2 апреля 2017, 10:00
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Кино и сериалыКультураМайкл Фассбендер
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