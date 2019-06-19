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РИА Новости

Skytrax: "Аэрофлот" поднялся в рейтинге лучших авиакомпаний мира

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" улучшила позиции среди лучших авиакомпаний в мире. Согласно рейтингу, составленному британской консалтинговой компанией Skytrax и размещенному на ее сайте, "Аэрфлот" занял 22 место, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлогодними показателями. При этом российский авиаперевозчик обошел такие известные бренды как Air France, Etihad Airways, Air Canada, American Airlines, Delta Air Lines и другие.
Основанная в 1989 году Skytrax является влиятельной частной консалтинговой компанией, которая специализируется на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Компания предоставляет информацию о более чем 210 авиакомпаниях и 65 аэропортах на основе различных видов опросов пассажиров.
В пресс-службе авиаперевозчика напомнили, что по версии Skytrax "Аэрофлот" в восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд завоевал звание лучшего авиаперевозчика в регионе Восточная Европа.
Как отметил генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards —свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне, а выбор пассажиров — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей стратегии авиакомпании 2023.
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Кроме того, в начале июня "Аэрофлот" также подтвердил лидирующие позиции среди авиакомпаний Европы по версии еще одной авторитетной премии - World Travel Awards 2019. Перевозчик второй год подряд победил сразу в трех номинациях : "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию".
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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