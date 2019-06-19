Грушко: сделка России и Турции по С-400 отвечает международным правилам

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сделка по закупке Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400 отвечает международным правилам, все решения приняты, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя сообщения о возможных санкциях США против Турции из-за покупки российских комплексов.
Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций против Турции из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Мы уже давно высказывали позицию. Каждое суверенное государство имеет право выбрать своих партнеров в военно-технической сфере. Все решения приняты, эта сделка отвечает международным правилам", - заявил журналистам Грушко.
Вчера, 14:44Военный эксперт: в ситуации с закупкой Турцией С-400 вариантов только дваСША планируют ввести в июле новые санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских С-400, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок высказал свой взгляд на дальнейшее развитие ситуации.