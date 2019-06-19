Грушко: сделка России и Турции по С-400 отвечает международным правилам

Военный эксперт: в ситуации с закупкой Турцией С-400 вариантов только два США планируют ввести в июле новые санкции против Турции в связи с закупкой Анкарой российских С-400, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Юрий Котенок высказал свой взгляд на дальнейшее развитие ситуации.