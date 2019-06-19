В Госдуме назвали условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил текст заявки на подтверждение полномочий постоянной делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

"Заявка сформирована, текст сформирован. Но подавать мы ее будем после изменений в регламент", - сказал Мельников журналистам по итогам Совета Думы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.