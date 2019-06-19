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РИА Новости

В Госдуме назвали условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ

Вчера, 16:53
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertЗаседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил текст заявки на подтверждение полномочий постоянной делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
"Заявка сформирована, текст сформирован. Но подавать мы ее будем после изменений в регламент", - сказал Мельников журналистам по итогам Совета Думы.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
18 июня, 21:20
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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