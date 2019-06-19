Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 30 человек

Землетрясение магнитудой 6,7 во вторник поздно вечером вызвало оползни, перебои в энергоснабжении и потребовало эвакуации тысяч местных жителей в префектурах Ямагата и Ниигата. Травмы в основном вызваны потерей равновесия во время подземных толчков, сила которых достигала шести баллов по семибальной японской шкале.