Число пострадавших от землетрясения в Японии возросло до 30 человек

ТОКИО, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших от землетрясения на севере Японии возросло до 30 человек, в том числе двое из них - с серьезными травмами, сообщило в среду агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 26 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,7 во вторник поздно вечером вызвало оползни, перебои в энергоснабжении и потребовало эвакуации тысяч местных жителей в префектурах Ямагата и Ниигата. Травмы в основном вызваны потерей равновесия во время подземных толчков, сила которых достигала шести баллов по семибальной японской шкале.
Сообщений о пропавших без вести не поступало.
По данным Киодо, большая часть эвакуированных вернулись в свои дома утром в среду.