Совет Госдумы утвердил состав части российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется - депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека – 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, двое – от "Справедливой России", - сказал Слуцкий журналистам.
Он добавил, что одновременно был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня.
По его словам, в состав этой делегации вошли 11 депутатов, среди которых - вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя. В состав делегации вошел и сам Слуцкий.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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