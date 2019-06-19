Совет Госдумы утвердил состав части российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Совет Государственной думы на заседании в среду утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Совет Думы утвердил состав думской части делегации Федерального Собрания в ПАСЕ или, как она официально называется - депутации Государственной думы. В нее вошли 22 человека – 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, двое – от "Справедливой России", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что одновременно был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня.

По его словам, в состав этой делегации вошли 11 депутатов, среди которых - вице-спикеры Госдумы Петр Толстой и Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, депутаты Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя. В состав делегации вошел и сам Слуцкий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ.