В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича, который стрелял по прохожим из ружья на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний москвич. Установлено, что мужчина стрелял по прохожим из окна своей квартиры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелок нанес ранение женщине и мужчине. Им оказана медицинская помощь. Подозреваемый выбросил оружие и боеприпасы в водоем в Подмосковье, где затем их нашли водолазы. Пояснить мотивы своего поступка он не смог.