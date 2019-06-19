АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Несмотря на повышение цен в Турции, спрос на российском рынке настолько высокий, что мы не видим предпосылок к их снижению. Мы не берем в расчет "горящие туры", которые могут появляться на разных направлениях, в том числе и на турецком, а говорим о средней рыночной стоимости", - отметила она.