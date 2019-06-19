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РИА Новости
Туризм

АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Несмотря на повышение цен в Турции, спрос на российском рынке настолько высокий, что мы не видим предпосылок к их снижению. Мы не берем в расчет "горящие туры", которые могут появляться на разных направлениях, в том числе и на турецком, а говорим о средней рыночной стоимости", - отметила она.
Представитель АТОР уточнила, что с 15 июля цены на услуги турецких отелей еще вырастут.
А следующее сезонное повышение тарифов ожидается 15 августа.
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