Сообщение о минировании телецентра "Останкино" не подтвердилось

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Угроза взрыва в телевизионном центре "Останкино" на северо-востоке Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования" не подтвердилась, опасные предметы не найдены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что телевизионный центр "Останкино" второй раз на этой неделе проверяют из-за анонимной угрозы "минирования", эвакуация людей не проводится. Последний раз телецентр "Останкино" проверяли 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой "минирования". Позднее эта угроза не подтвердилась.

"В 16.15 проверка в телецентре на улице Академика Королева, 12 завершена, опасные предметы не обнаружены", - сказал собеседник агентства.