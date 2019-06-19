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РИА Новости

Сообщение о минировании телецентра "Останкино" не подтвердилось

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала"
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание телевизионного технического центра "Останкино" с баннером "Первого канала". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Угроза взрыва в телевизионном центре "Останкино" на северо-востоке Москвы после анонимного звонка с угрозой "минирования" не подтвердилась, опасные предметы не найдены, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что телевизионный центр "Останкино" второй раз на этой неделе проверяют из-за анонимной угрозы "минирования", эвакуация людей не проводится. Последний раз телецентр "Останкино" проверяли 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой "минирования". Позднее эта угроза не подтвердилась.
Юрий Коков
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"В 16.15 проверка в телецентре на улице Академика Королева, 12 завершена, опасные предметы не обнаружены", - сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
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Останкино (телецентр)РоссияПроисшествия
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