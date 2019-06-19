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РИА Новости

В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая накануне во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь, чувствует себя прекрасно, сообщила РИА Новости заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.
"Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику", - сказала Деммер, добавив, что "поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию".
Ранее Меркель лично пояснила свою дрожь на встрече с Мединским обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше. В Берлине в последние недели установилась жаркая сухая погода, столбик термометра колеблется около отметки в плюс 35 градусов.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияВ мире
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