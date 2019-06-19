В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая накануне во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь, чувствует себя прекрасно, сообщила РИА Новости заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.
"Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику", - сказала Деммер, добавив, что "поездки в Гослар и Дрезден проходят по расписанию".
Ранее Меркель лично пояснила свою дрожь на встрече с Мединским обезвоживанием. По словам канцлера, после выпитой воды ей стало гораздо лучше. В Берлине в последние недели установилась жаркая сухая погода, столбик термометра колеблется около отметки в плюс 35 градусов.
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