В Госдуме назвали итоги расследования MH17 "верхом непрофессионализма"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал расследование Совместной следственной группы по крушению рейса MH17 на Украине, выводы которой ранее в РФ называли голословными, верхом непрофессионализма и заявил, что эта группа себя окончательно дискредитировала.

"Мало того, что сегодняшние заявление так называемой Следственной группы полностью дублирует доклад Bellingcat, так и ещё "расследование" опирается на сомнительные публикации в социальных сетях. Ни одного доказательства или факта. Ни одного! Нет даже самого очевидного - расшифровки "черных ящиков". Верх профессионализма!" - написал Толстой на своей странице в Facebook

Он добавил, что публиковать результаты расследования такого уровня "стыдно и недостойно". "Следственная группа сегодня окончательно дискредитировала себя. Как после такого они будут смотреть в глаза родственникам погибших, которые уже пять лет ждут от этих серьезных людей в мундирах не политических заявлений, а реальных результатов и наказания настоящих виновных!?", - отметил вице-спикер Госдумы.

Рано или поздно всё это "следствие" с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.