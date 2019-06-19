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РИА Новости

В Госдуме назвали итоги расследования MH17 "верхом непрофессионализма"

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал расследование Совместной следственной группы по крушению рейса MH17 на Украине, выводы которой ранее в РФ называли голословными, верхом непрофессионализма и заявил, что эта группа себя окончательно дискредитировала.
"Мало того, что сегодняшние заявление так называемой Следственной группы полностью дублирует доклад Bellingcat, так и ещё "расследование" опирается на сомнительные публикации в социальных сетях. Ни одного доказательства или факта. Ни одного! Нет даже самого очевидного - расшифровки "черных ящиков". Верх профессионализма!" - написал Толстой на своей странице в Facebook.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 15:58
"Русский след" из соцсетей. Следствие по крушению MH17 назвало фамилииСледственная группа, которая выясняет причины гибели рейса MH17, озвучила "новые данные", среди подозреваемых названы россияне. В итоге вопросов по-прежнему больше, чем ответов.
Он добавил, что публиковать результаты расследования такого уровня "стыдно и недостойно". "Следственная группа сегодня окончательно дискредитировала себя. Как после такого они будут смотреть в глаза родственникам погибших, которые уже пять лет ждут от этих серьезных людей в мундирах не политических заявлений, а реальных результатов и наказания настоящих виновных!?", - отметил вице-спикер Госдумы.
Рано или поздно всё это "следствие" с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Вчера, 12:19
Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В среду, 19 июня, следствие по разбившемуся рейсу MH17, выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
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MH17. РасследованиеГосдума РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
это тот Толстой, который во время передачи "Время покажет", доказывая, что Боинг сбит укоштурмовиком, завывал "Да вы знаете, какой столб пыли от применения Бука поднялся бы? Высотой в километр! А его не было - значит, сбили ракетой воздух-воздух!"? это тот "самый главный специалист"? плохая игра тогда, отвратительная сейчас.
19 июня, 16:39
елочка нравится
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