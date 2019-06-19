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РИА Новости

Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире

Вчера, 16:24
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© AFP 2019 / GEORGES GOBETПрезидент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
© AFP 2019 / GEORGES GOBET
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Bloomberg.
Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов. Так, по информации СМИ, с начала года активы Арно выросли на 43 процента вследствие роста акций LVMH.
По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.
Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 119 и 106 миллиардов долларов соответственно.
Джон Дэвисон Рокфеллер
22 мая, 16:00
Назван самый богатый человек в истории
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Бернар АрноФранцияВ миреЭкономика
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