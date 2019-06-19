Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим "стомиллиардером" в мире, сообщает Bloomberg

Издание оценило состояние Арно в 100,4 миллиарда долларов. Так, по информации СМИ, с начала года активы Арно выросли на 43 процента вследствие роста акций LVMH.

По оценке Bloomberg, сейчас его состояние составляет более трех процентов от ВВП Франции.