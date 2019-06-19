Порошенко назвал своего "главного оппонента" на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" главным конкурентом на выборах в Верховную раду.
По данным последнего соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партия Порошенко опустилась на пятое место в рейтинге, за месяц до выборов в Раду ее готовы поддержать 5% респондентов. При этом партию Юрия Бойко "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы поддержать 11% жителей страны.
"Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах. Они хотят стать вторыми после "Слуги народа" (партия президента Украины Владимира Зеленского – ред.). Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство", - заявил Порошенко в интервью интернет-изданию "Главком", опубликованному в среду.
Бывший президент считает, что этой политической силе не место в Раде.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.