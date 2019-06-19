Порошенко назвал своего "главного оппонента" на выборах в Раду

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" главным конкурентом на выборах в Верховную раду.

По данным последнего соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", партия Порошенко опустилась на пятое место в рейтинге, за месяц до выборов в Раду ее готовы поддержать 5% респондентов. При этом партию Юрия Бойко "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы поддержать 11% жителей страны.

"Политическую силу Бойко-Медведчука считаю нашим главным оппонентом на выборах. Они хотят стать вторыми после "Слуги народа" (партия президента Украины Владимира Зеленского – ред.). Они претендуют на то, чтобы зайти в большинство и в правительство", - заявил Порошенко в интервью интернет-изданию " Главком ", опубликованному в среду.

Бывший президент считает, что этой политической силе не место в Раде.