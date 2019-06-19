Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T16:16Z
https://ria.ru/20190619/1555705568.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155551/43/1555514362_0:0:2590:1458_1036x0_80_0_0_f956f29c9025e84649f4e29f1e9bd06f.jpg
РИА Новости

Украина намерена арестовать подозреваемого в причастности к крушению MH17

Вчера, 16:16
3771
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Украина постарается арестовать подозреваемого в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил генпрокурор страны Юрий Луценко, комментируя заявления международного следствия по катастрофе, выводы которого ранее в РФ называли голословными.
В среду, 19 июня, следствие по разбившемуся рейсу MH17, выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
"Мы постараемся арестовать этого человека и сделаем для этого все возможное. Если мы преуспеем, то организуем видеосвязь с голландским судом. Согласно нашим международным соглашениям между Украиной и Голландией, мы приведем в действие приговор суда в отношении этого человека", - сказал Луценко журналистам.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
Вчера, 14:58
Следствие по MH17 привело как доказательство старые данные из соцсетей
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
13800519
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеMH17. РасследованиеЮрий ЛуценкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Следствие по MH17 намерено выяснить, кто направил экипаж "Бука" на Украину
РИА
Новости
Девушка у банкомата Сбербанка
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Лента
новостей
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал выводы следственной группы по MH17
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме оценили вероятность отказа Украины от претензий на Крым
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
00:30Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
Лента новостейМолния