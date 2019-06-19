В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В городском округе Фрязино на проспекте Мира оперуполномоченным был замечен гражданин, схожий по приметам с лицом, возможно, причастным к совершению преступления. После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанес сотруднику удар ножом. Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении.