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РИА Новости

В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом

Вчера, 16:06
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уроженец Средней Азии ударил полицейского ножом в живот после проверки документов, но был быстро пойман, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В городском округе Фрязино на проспекте Мира оперуполномоченным был замечен гражданин, схожий по приметам с лицом, возможно, причастным к совершению преступления. После проверки документов полицейский предложил ему проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанес сотруднику удар ножом. Сотрудник полиции госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении.
8 июня, 12:54
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Она добавила, что полиция оперативно задержала подозреваемого, им "оказался уроженец одной из республик Средней Азии".
Сейчас по факту нападения идет доследственная проверка, добавила Петрова.
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