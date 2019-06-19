Астраханское минобрнауки проверит организацию ЕГЭ из-за скандала с ручками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Минобразования Астраханской области проведет проверку организации единого госэкзамена (ЕГЭ) в школах, где ученики набрали ноль баллов по математике из-за неправильных чернил, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра образования и науки региона Виталий Гутман.

Ранее в министерстве заявили, что работы двух школьников на ЕГЭ по математике набрали ноль баллов из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушение со стороны выпускников, их работы были перепроверены, и они получили положительные оценки.

Один из учеников, по его словам, заявил, что работу по русскому языку он писал той же ручкой. "Работа по русскому отсканировалась, а какой ручкой он писал, это вопрос подготовленности к экзамену,… к организации экзамена со стороны школы. Это будет вопрос к организации со стороны пункта, что там они видели, что происходило", - сказал Гутман.