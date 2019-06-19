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РИА Новости

Астраханское минобрнауки проверит организацию ЕГЭ из-за скандала с ручками

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛичные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Минобразования Астраханской области проведет проверку организации единого госэкзамена (ЕГЭ) в школах, где ученики набрали ноль баллов по математике из-за неправильных чернил, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра образования и науки региона Виталий Гутман.
Ранее в министерстве заявили, что работы двух школьников на ЕГЭ по математике набрали ноль баллов из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушение со стороны выпускников, их работы были перепроверены, и они получили положительные оценки.
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Один из учеников, по его словам, заявил, что работу по русскому языку он писал той же ручкой. "Работа по русскому отсканировалась, а какой ручкой он писал, это вопрос подготовленности к экзамену,… к организации экзамена со стороны школы. Это будет вопрос к организации со стороны пункта, что там они видели, что происходило", - сказал Гутман.
Он отметил, что "организация экзамена - это уже вопрос менее шумный, но это кропотливая работа, которая будет проделана". Согласно правилам, по его словам, в школе до каждого выпускника под роспись должны доводить положение об итоговой аттестации и инструкцию о проведении экзамена, в которой прописано, что может быть на столе во время ЕГЭ. "Мы тоже это проверим. Если это не было сделано, конечно, санкции последуют", - заключил он.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Астраханская областьОбщество
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