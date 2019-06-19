Астрономы из МГУ выяснили, как заставить "татуин" упасть на звезду

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Планеты, обитающие в двойных системах, похожих на Татуин из "Звездных Войн", ожидает интересная судьба. Когда одна из их звезд исчерпает запасы водорода и превратится в красного гиганта, спутники второй звезды "впадут в детство" и со временем упадут на нее, породив мощные вспышки, пишут ученые в журнале . Планеты, обитающие в двойных системах, похожих на Татуин из "Звездных Войн", ожидает интересная судьба. Когда одна из их звезд исчерпает запасы водорода и превратится в красного гиганта, спутники второй звезды "впадут в детство" и со временем упадут на нее, породив мощные вспышки, пишут ученые в журнале MNRAS

Звезды, как показывают недавние наблюдения десятков групп астрономов, могут периодически разрушать и "съедать" планеты, которые вращаются вокруг них. Это может происходить на самых ранних этапах их существования, когда планеты только рождаются, и в самом конце жизни, когда внешние оболочки звезды раздуваются и обволакивают планеты, и даже после того, как светило умирает и превращается в белого карлика или нейтронную звезду.

В прошлом ученые не уделяли пристального внимания подобным событиям, так как считали, что они не приводят к серьезным изменениям в облике и поведении звезд. Относительно недавно планетологи выяснили, что это на самом деле не так: поглощение планет сильно меняет спектр белых карликов и нейтронных звезд и может радикально изменить поведение обычных звезд, делая их более крупными и менее яркими.

Как отмечает Сергей Попов, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ, астрономы достаточно давно пытаются проследить за подобными катаклизмами, однако в случае с новорожденными звездами и их спутниками сделать это очень сложно из-за того, что их окружает сверхплотный "кокон" из газа и пыли.

"Надежды наблюдателей связаны с тем, что на более поздних стадиях эволюции планеты может приблизиться к звезде благодаря приливным силам. Но такие события происходят редко, и пока ни одного не было обнаружено. А можно ли как-то "помочь" планетам? Было бы здорово снова погрузить планетную систему в газовый диск. Но как это сделать? Оказалось, что это возможно в двойной системе", — рассказывает астрофизик.

Попов и его коллеги пришли к такому выводу, проследив за тем, как будет развиваться типичная система-"татуин". Так ученые недавно начали называть двойные звезды, одна из которых обладает своей собственной планетарной системой, что делает их похожими на родину Люка Скайуокера из "Звездных Войн".

С момента открытия первой подобной системы в 2011 году, астрономы открыли десятки подобных миров, и сотни систем, одна из частей которых обладает свитой из одной или нескольких планет.

Как показали последующие наблюдения, "половинки" многих таких двойных звезд имеют достаточно разные размеры и массу. В будущем это приведет к тому, что более крупное из светил исчерпает запасы водорода гораздо раньше, чем второй обитатель системы, и превратится в красного гиганта.

Ученые из ГАИШ МГУ заинтересовались тем, что произойдет с планетами в подобном случае. Для получения ответа на этот вопрос астрономы создали компьютерную модель подобной системы и проследили за тем, что поменяется в ее жизни в этот знаменательный момент времени.

Превращение одной из звезд в красного гиганта, как объясняют ученые, приведет к тому, что ее звездный ветер резко усилится и она начнет постепенно сбрасывать свои внешние оболочки. Этот газ и пыль будут постепенно "наматываться" на ее соседку, формируя плотный диск аккреции, подобно тому, который существовал вокруг нее в первые мгновения жизни системы.

Как показали расчеты Попова и его коллеги, планеты, которые окажутся внутри него, будут вести себя примерно так же, как их прародители во время первых фаз формирования систем-"татуинов". Гравитационные взаимодействия с газом и пылью заставят эти миры сближаться со светилом, что может привести к тому, что часть из них упадет на их поверхность в последующие несколько миллионов лет после образования диска аккреции.

Если это произойдет, то на поверхности этого светила произойдет мощный взрыв, похожий на вспышку новой звезды, но обладающий особым спектром. Такие события, по расчетам авторы статьи, можно будет увидеть при помощи строящегося обзорного телескопа LSST и других обсерваторий нового поколения.