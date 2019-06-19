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РИА Новости

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Среди них трое россиян и один украинец. В частности, обвиняемыми стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их подозревают в причастности к доставке установки "Бук" на Донбасс "с целью сбить самолет".
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков перед началом пресс-конференции ДНР после убийства Захарченко: в чьих руках судьба Донбасса?»
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Стрелков заявил, что следователи по делу МН17 с ним не связывались
По утверждению следствия, Гиркин занимал позицию министра обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике и "находился в прямом контакте с Россией". Как считает международная группа расследователей, Дубинский был его заместителем и главой разведки, Пулатов был заместителем главы разведки и одним из заместителей Дубинского.
"Леонид Харченко находился в прямом подчинении Дубинского и руководил одним из отрядов", - говорится в видеоматериале, продемонстрированном журналистам.
При этом следствие считает, что экипаж "Бука" не сам принимал решение направиться на Украину. Группа расследователей намерена выяснить, кто их направил.
Корреспондент РИА Новости передает, что следствие проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей.
В России назвали выводы следственной группы голословными. Москва и ранее отмечала зависимость следствия от некомпетентных источников.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
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Следствие по MH17 попросит Россию и Украину допросить подозреваемых

Расследование продолжается

Родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс после встречи со следователями сообщила, что планируется назвать "больше имен" подозреваемых. Отмечается, что расследование продолжится, так как идет сбор новых данных.
Начало процесса запланировано на девятое марта 2020 года.
Представитель следственной группы добавил, что предоставленную Россией информация по делу о крушении самолета передадут суду, который решит, как ее использовать.
Доклад Совета безопасности Нидерландов по причинам крушения Boeing 777 Malaysia Airlines
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В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Политолог рассказал, кто стоит за вбросом по МН17Международная следственная группа по катастрофе рейса MH17 представит в среду "новые данные" расследования. Перед этим в СМИ появились имена предполагаемых фигурантов. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik оценил эту публикацию.

Россия отвергает обвинения

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.
Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
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MH17. РасследованиеРоссия
Популярные комментарии
Почему Россия должна отвечать за угнанный СШа самолет с трупами?
19 июня, 16:45
НКНиколай Кfh
46101113
Во первых это всего лишь 1 группа инициируемая агенством Белингауер,в документе даже подчеркнуто что часть сведений взята из соц сетей.Опять торопятся господа голландцы,бабло требуют родственники жертв,поэтому время от времени начинается вбросы про якобы завершенные расследования.Уже давно бы и Малайзия и Голландия сбросились бы да заплатили бы ретивым наследникам,и все бы успокоилось,так нет же пытаются Россию привлечь,смешные,дорого Украина всем защитничкам выходит ой как дорого
19 июня, 16:32
Jn Zorin
48010011
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