Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Среди них трое россиян и один украинец. В частности, обвиняемыми стали Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их подозревают в причастности к доставке установки "Бук" на Донбасс "с целью сбить самолет".

По утверждению следствия, Гиркин занимал позицию министра обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике и "находился в прямом контакте с Россией". Как считает международная группа расследователей, Дубинский был его заместителем и главой разведки, Пулатов был заместителем главы разведки и одним из заместителей Дубинского.

"Леонид Харченко находился в прямом подчинении Дубинского и руководил одним из отрядов", - говорится в видеоматериале, продемонстрированном журналистам.

При этом следствие считает, что экипаж "Бука" не сам принимал решение направиться на Украину. Группа расследователей намерена выяснить, кто их направил.

Корреспондент РИА Новости передает, что следствие проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей.

В России назвали выводы следственной группы голословными. Москва и ранее отмечала зависимость следствия от некомпетентных источников.

Расследование продолжается

Родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс после встречи со следователями сообщила, что планируется назвать "больше имен" подозреваемых. Отмечается, что расследование продолжится, так как идет сбор новых данных.

Начало процесса запланировано на девятое марта 2020 года.

Представитель следственной группы добавил, что предоставленную Россией информация по делу о крушении самолета передадут суду, который решит, как ее использовать.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Россия отвергает обвинения

Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией. Однако эта информация была следователями проигнорирована.

Владимир Путин отметил, что Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

В российском Минобороны рассказали, что все ракеты обсуждаемого следствием типа были утилизированы после 2011 года.