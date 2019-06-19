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РИА Новости

В Минобрнауки прокомментировали скандал с ручками на ЕГЭ

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на ЕГЭ
Бланки ответов на ЕГЭ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бланки ответов на ЕГЭ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Два астраханских школьника, которые изначально получили ноль баллов на едином государственном экзамене по математике из-за "неправильных" чернил, намеренно использовали такие чернила, сообщил журналистам и. о. министра образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.
Ранее в министерстве сообщили, что работы двух школьников на ЕГЭ по математике набрали ноль баллов из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушение со стороны выпускников, их работы были перепроверены, и они получили положительные оценки.
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"Тем не менее, эти ручки использовались намеренно с целью что-то в работе изменить", - сказал Гутман.
Он отметил, что минобразования области "будет продолжать исследовать, были ли попытки "затирок" и насколько это соответствует положению об итоговой аттестации и инструкции о проведении экзамена".
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Министерство образования и науки РФАстраханская областьОбщество
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