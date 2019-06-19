В Минобрнауки прокомментировали скандал с ручками на ЕГЭ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июн - РИА Новости. Два астраханских школьника, которые изначально получили ноль баллов на едином государственном экзамене по математике из-за "неправильных" чернил, намеренно использовали такие чернила, сообщил журналистам и. о. министра образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

Ранее в министерстве сообщили, что работы двух школьников на ЕГЭ по математике набрали ноль баллов из-за использования "неправильных" чернил. Согласно правилам ЕГЭ, бланки необходимо заполнять черной гелевой или капиллярной ручкой, при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы. Несмотря на нарушение со стороны выпускников, их работы были перепроверены, и они получили положительные оценки.

"Тем не менее, эти ручки использовались намеренно с целью что-то в работе изменить", - сказал Гутман.