Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает агентство Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Согласно агентству, Кассационный суд Франции отклонил все апелляции Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога на решение о возобновлении одного из дел о коррупции и направлении Саркози в исправительный суд. По словам источника, судебное разбирательство начнется в ближайшие месяцы.

Речь идет о деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.

Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.