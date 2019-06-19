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РИА Новости

Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции, сообщили СМИ

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом в рамках расследования давнего коррупционного скандала, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Согласно агентству, Кассационный суд Франции отклонил все апелляции Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога на решение о возобновлении одного из дел о коррупции и направлении Саркози в исправительный суд. По словам источника, судебное разбирательство начнется в ближайшие месяцы.
Экс-президент Франции Николя Саркози. Март 2015
8 июля 2018, 18:20
Адвокат заявил об отсутствии документов в деле о кампании Саркози
Речь идет о деле, в рамках которого Саркози были предъявлены обвинения в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.
Следствие предполагало, что Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.
Помимо "дела Бетанкур" Саркози в 2016 году были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози.
Николя Саркози и Муаммар Каддафи. Архивное фото
6 апреля 2018, 06:13
Бывший переводчик Каддафи рассказал о финансировании кампании СаркозиПо словам Мифтаха Миссури, предвыборный штаб бывшего президента Франции получил двадцать миллионов евро от ливийского лидера в качестве поддержки.
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ФранцияНиколя СаркозиВ мире
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