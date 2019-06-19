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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Дмитрове пройдет отбор на Олимпиаду-2020 по конному спорту

Вчера, 15:55
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© РИА Новости / Александр Кряжев Спортсменка перед выступлением на соревнованиях
Спортсменка перед выступлением на соревнованиях
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В подмосковном Дмитрове с 21 по 30 июня будет проходить турнир по выездке и конкуру. Об этом сообщил телеканал "360".
Подробности соревнований обсудили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", участниками которой стали министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, президент Федерации конного спорта России Марина Сечина и главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис Кузьмин.
В Московской области работают восемь учреждений, ориентированных на конный спорт, в которых занимается более 800 человек. На развитие этого вида спорта выделено порядка 163 миллионов рублей.
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"Конный спорт пользуется успехом и активно развивается в Московской области. У нас есть большое количество мест, точек притяжения для его любителей. Мы тесно взаимодействуем с Федерацией конного спорта России и хотим вывести это взаимодействие на новый уровень", — рассказал Терюшков.
На данный момент в сборную России входят 43 наездника из региона. Они вторые по представительству в команде. В 2018 году наездники из Подмосковья завоевали 41 медаль, а в 2019-м – 11 медалей.
По мнению главы областного минспорта, в Подмосковье есть вся инфраструктура для проведения международных соревнований. Так, на Токийский турнир приедут наездники из 11 стран мира.
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Новости ПодмосковьяМарина СечинаРоман ТерюшковМосковская областьДмитров
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