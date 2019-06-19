В Дмитрове пройдет отбор на Олимпиаду-2020 по конному спорту

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. В подмосковном Дмитрове с 21 по 30 июня будет проходить турнир по выездке и конкуру. Об этом сообщил телеканал В подмосковном Дмитрове с 21 по 30 июня будет проходить турнир по выездке и конкуру. Об этом сообщил телеканал "360"

Подробности соревнований обсудили на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", участниками которой стали министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, президент Федерации конного спорта России Марина Сечина и главный тренер сборных команд России по конному спорту Борис Кузьмин.

В Московской области работают восемь учреждений, ориентированных на конный спорт, в которых занимается более 800 человек. На развитие этого вида спорта выделено порядка 163 миллионов рублей.

"Конный спорт пользуется успехом и активно развивается в Московской области. У нас есть большое количество мест, точек притяжения для его любителей. Мы тесно взаимодействуем с Федерацией конного спорта России и хотим вывести это взаимодействие на новый уровень", — рассказал Терюшков.

На данный момент в сборную России входят 43 наездника из региона. Они вторые по представительству в команде. В 2018 году наездники из Подмосковья завоевали 41 медаль, а в 2019-м – 11 медалей.