Старшеклассники из Люберец благоустроят территории школ на летних каникулах

Он подчеркнул, что бригады будут работать с июня по август. Все лето школьники от 14 до 18 лет будут благоустраивать и озеленять территории образовательных учреждений, заниматься комплектацией школьных библиотек и музеев и подготовкой классов к ремонтным работам.