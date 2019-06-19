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РИА Новости
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Старшеклассники из Люберец благоустроят территории школ на летних каникулах

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Максим БогодвидДевушка во время уборки прошлогодней листвы
Девушка во время уборки прошлогодней листвы
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На базе 26 образовательных учреждений Люберец организовали летние трудовые бригады, где 365 старшеклассников занимаются благоустройством школ. Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил работу трудового лагеря на базе гимназии №5. Об этом сообщил телеканал "360".
Ружицкий отметил, что для школьников трудовые бригады – это возможность заработать первые деньги.
"Управление образованием округа работает в тесном контакте с местным центром занятости", — добавил глава муниципалитета.
Он подчеркнул, что бригады будут работать с июня по август. Все лето школьники от 14 до 18 лет будут благоустраивать и озеленять территории образовательных учреждений, заниматься комплектацией школьных библиотек и музеев и подготовкой классов к ремонтным работам.
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Новости ПодмосковьяВладимир РужицкийЛюберцыМосковская область
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