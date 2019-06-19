В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92 человек

"В связи с аномальной жарой, усилившейся с субботы, пока поступили сообщения о 92 погибших. Из этих смертей 41 приходится на округ Аурангабад, 35 – в округе Гайя, 14 в округе Навада и две в Джамуи", - заявил представитель ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.