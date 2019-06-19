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РИА Новости

В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92 человек

Вчера, 15:40
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число жертв аномальной жары в штате Бихар на северо-востоке Индии возросло до 92 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителей местных властей.
Ранее сообщалось о 29 погибших.
"В связи с аномальной жарой, усилившейся с субботы, пока поступили сообщения о 92 погибших. Из этих смертей 41 приходится на округ Аурангабад, 35 – в округе Гайя, 14 в округе Навада и две в Джамуи", - заявил представитель ведомства по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.
В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.
Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар менее чем за три недели унесла жизни уже более 128 детей. Причиной вспышки медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью.
23 мая, 02:20
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