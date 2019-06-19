Стрелков заявил, что следователи по делу МН17 с ним не связывались

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший глава минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ополченцы не причастны к катастрофе малайзийского Boeing (рейс MH17), разбившегося в Донбассе в 2014 году. Он добавил, что следователи Совместной следственной группы (ССГ) с ним не связывались.

Следствие по разбившемуся в Донбассе в 2014 году Boeing (рейс MH17), выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило в среду имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

"Никаких комментариев, кроме тех, которые были до этого, вы от меня не услышали. Ополчение Boeing не сбивало, и больше я ничего не комментирую, не проясняю", - сказал он радиостанции Business FM

На уточняющий вопрос, связывались ли с ним представители ССГ, он заявил, что "не связывались".

Гиркин также сообщил, что не намерен присутствовать на суде по этому делу. "На суде присутствовать не планируем", - добавил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

ССГ, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.