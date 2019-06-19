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РИА Новости

Стрелков заявил, что следователи по делу МН17 с ним не связывались

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков перед началом пресс-конференции "ДНР после убийства Захарченко: в чьих руках судьба Донбасса?»
Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков перед началом пресс-конференции ДНР после убийства Захарченко: в чьих руках судьба Донбасса?»
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший глава минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ополченцы не причастны к катастрофе малайзийского Boeing (рейс MH17), разбившегося в Донбассе в 2014 году. Он добавил, что следователи Совместной следственной группы (ССГ) с ним не связывались.
Следствие по разбившемуся в Донбассе в 2014 году Boeing (рейс MH17), выводы которого ранее в РФ называли голословными, объявило в среду имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, подозреваемые Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов являются россиянами, подозреваемый Леонид Харченко - украинец. В ССГ сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
"Никаких комментариев, кроме тех, которые были до этого, вы от меня не услышали. Ополчение Boeing не сбивало, и больше я ничего не комментирую, не проясняю", - сказал он радиостанции Business FM.
На уточняющий вопрос, связывались ли с ним представители ССГ, он заявил, что "не связывались".
Гиркин также сообщил, что не намерен присутствовать на суде по этому делу. "На суде присутствовать не планируем", - добавил он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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ССГ, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирован.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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ДНРMH17. РасследованиеИгорь СтрелковРоссияУкраинаВ мире
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