АТОР: отели в Египте не подорожают после открытия чартерного сообщения

МОСКВА, 19 июня - РИА Новости. Цены на проживание и услуги в отелях Египта не должны повыситься даже после того, как восстановят прямое чартерное авиасообщение между российскими городами и кураторами этой страны, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Без российских туристов жизнь на курортах Египта не так прекрасна, как хотелось бы. Египтянам нужно как-то заполнять отели, поэтому они снижают цены для других рынков, вводят дополнительные льготы для туристов, проводят специальные акции", - сказала Ломидзе.

По ее мнению, в расчете на это самостоятельные туристы из России едут на курорты Египта и пользуются возможностью проживать в отелях за небольшие деньги.