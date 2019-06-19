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РИА Новости
Туризм

АТОР: отели в Египте не подорожают после открытия чартерного сообщения

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтель в Шарм-эль-Шейхе
Отель в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 июня - РИА Новости. Цены на проживание и услуги в отелях Египта не должны повыситься даже после того, как восстановят прямое чартерное авиасообщение между российскими городами и кураторами этой страны, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Без российских туристов жизнь на курортах Египта не так прекрасна, как хотелось бы. Египтянам нужно как-то заполнять отели, поэтому они снижают цены для других рынков, вводят дополнительные льготы для туристов, проводят специальные акции", - сказала Ломидзе.
По ее мнению, в расчете на это самостоятельные туристы из России едут на курорты Египта и пользуются возможностью проживать в отелях за небольшие деньги.
"После того, как появятся регулярные чартерные рейсы из России на курорты Египта, цены на проживание и услуги в отелях, если и поднимутся, то совсем незначительно. Сейчас настолько высока взаимная заинтересованность туристического бизнеса двух стран быстро вернуть те объемы, которые были, что ожидать резкого повышения цен не приходится. Все понимают, что чем быстрее вырастут цены, тем медленнее будет возвращаться турпоток из России. Поэтому повышения цен мы не ожидаем", - сообщила представитель АТОР.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Вчера, 12:27
Источник: россияне по-прежнему смогут получать визы в аэропортах Египта
401001
ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмЕгипет
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