Москалькова поддержала позицию Верховного суда по отмене клеток в судах

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала позицию Верховного суда по отмене клеток и боксов для подсудимых в залах заседания, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев накануне заявил, что Верховный суд России поддерживает отмену клеток в залах судов.

"Вчера Верховный суд поддержал отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Я считаю такое решение абсолютно верным и оправданным, поскольку это дает подсудимому возможность беспрепятственного общения с адвокатами в ходе заседания, что существенно повышает гарантии защиты", - процитировали Москалькову в пресс-службе.

Она добавила, что само помещение человека в "аквариумы" и клетки не только лишает его возможности отстаивать свои права, но и является унижением человеческого достоинства.