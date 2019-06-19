Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T15:35Z
https://ria.ru/20190619/1555703833.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152293/01/1522930100_0:36:3072:1764_1036x0_80_0_0_ba8a1237296652cb0d5531d75edf6859.jpg
РИА Новости

Москалькова поддержала позицию Верховного суда по отмене клеток в судах

Вчера, 15:35
342
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала позицию Верховного суда по отмене клеток и боксов для подсудимых в залах заседания, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев накануне заявил, что Верховный суд России поддерживает отмену клеток в залах судов.
Дмитрий Медведев и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
12 февраля, 16:37
Медведев прокомментировал предложение отменить "клетки" в судах
"Вчера Верховный суд поддержал отмену клеток и боксов для подсудимых в залах заседания. Я считаю такое решение абсолютно верным и оправданным, поскольку это дает подсудимому возможность беспрепятственного общения с адвокатами в ходе заседания, что существенно повышает гарантии защиты", - процитировали Москалькову в пресс-службе.
Она добавила, что само помещение человека в "аквариумы" и клетки не только лишает его возможности отстаивать свои права, но и является унижением человеческого достоинства.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Эту тему также ранее поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
610005
Обсудить 1
Татьяна МоскальковаОбщество
Рекомендуем
Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Горожане в национальных костюмах возлагают цветы к памятнику поэта Тараса Шевченко
"Не дадим себя обидеть!" В Сети возмутились словами Зеленского об украинках
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко допустил отказ Киева от Крыма
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Экс-главу ставропольских компаний объявили в розыск по делу Арашуковых
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 20 июня из-за прямой линии с Путиным
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Россиян могут начать информировать о начале судебных разбирательств по SMS
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"
В Индии число погибших из-за аномальной жары возросло до 92 человек
Бланки ответов на ЕГЭ
В Минобрнауки прокомментировали скандал с ручками на ЕГЭ
Водитель, требовавший встречи с Золотовым у Кремля, не признал вину
Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
Совет Госдумы утвердил состав части российской делегации в ПАСЕ
Военные в Ливии
Силы ПНС Ливии заявили об уничтожении истребителя армии Хафтара
Сессия ПАСЕ
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
00:30Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
Лента новостейМолния