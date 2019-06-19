"Ростех" может разместить выпуск газовых турбин на мощностях "Силмаша"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Ростех" рассматривает возможность размещения серийного производства собственных газовых турбин большой мощности ГТД-110М на площадках "Силовых машин", сообщил РИА Новости представитель "Ростеха".
"Ростех" рассматривает возможность разместить серийное производство собственных газовых турбин большой мощности ГТД-110М на мощностях "Силовых машин", - заявил представитель компании.
Ранее, в июне, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщал агентству, что завершение испытаний опытно-промышленного образца отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М ожидается в текущем месяце, первая фаза испытаний завершена.
По его словам, ведутся переговоры по выбору кооперации отечественных предприятий для выпуска комплектующих для ГТД-110. Когда будут все предпосылки для выхода в серию, останется только определиться с моделью финансирования площадки, где будет налажено производство.
В России не производятся газовые турбины большой мощности для электростанций. Их разработка ведется в рамках совместного предприятия "Роснано", "Ростеха" (его структура НПО "Сатурн") и "Интер РАО", но они требуют доработки. В апреле 2018 года источники агентства Рейтер сообщали, что доработанная российская турбина ГТД-110М развалилась на испытаниях. "Ростех" заявил о выходе из строя части механизмов, что сдвигает срок завершения работ по турбине.