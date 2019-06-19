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РИА Новости

Посольство проверяет, был ли убитый в Лондоне россиянином

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровской гражданином РФ, аналогичную проверку, по сведениям дипломатов, проводит посольство Киргизии.
Накануне Скотланд-Ярд сообщил, что в Лондоне 15 июня был убит 34-летний Глеб Станиславович Жебровский, известный также под именем Глеб Стальной. В сообщении полиции Жебровский назван "выходцем из России".
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"Посольство России в Лондоне находится в постоянном контакте с представителями британской полиции, а также установило связь с родственниками погибшего, проживающими в Москве. В связи с отсутствием у полиции, а также у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка", - заявил представитель посольства РФ.
"Насколько нам известно, подобную проверку проводит сейчас также посольство Киргизии в Лондоне", - отметил он.
В случае подтверждения наличия у покойного российского гражданства дипмиссия окажет всю необходимую консульскую помощь и "будет ожидать от британской стороны выполнения ее обязательств по консульским конвенциям", сообщил представитель посольства.
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