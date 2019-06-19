Посольство проверяет, был ли убитый в Лондоне россиянином

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровской гражданином РФ, аналогичную проверку, по сведениям дипломатов, проводит посольство Киргизии.

Накануне Скотланд-Ярд сообщил, что в Лондоне 15 июня был убит 34-летний Глеб Станиславович Жебровский, известный также под именем Глеб Стальной. В сообщении полиции Жебровский назван "выходцем из России".

"Посольство России в Лондоне находится в постоянном контакте с представителями британской полиции, а также установило связь с родственниками погибшего, проживающими в Москве. В связи с отсутствием у полиции, а также у родственников точных сведений о наличии у Жебровского, проживавшего в Великобритании под именем Глеб Стальной, гражданства Российской Федерации, посольством во взаимодействии с компетентными российскими органами проводится дополнительная проверка", - заявил представитель посольства РФ.

"Насколько нам известно, подобную проверку проводит сейчас также посольство Киргизии в Лондоне", - отметил он.