Глобальные инвестиции в "зеленую энергетику" в 2018 году упали на 11%

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире в 2018 году упал по сравнению с показателем 2017 года на 11%, до 288,9 миллиарда долларов, говорится в докладе международной глобальной сети поддержки возобновляемой энергетики REN21.

"Глобальные инвестиции в возобновляемую энергетику и топливо в 2018 году составили 288,9 миллиарда долларов США (340,9 миллиарда с учетом строительства гидростанций мощностью более 50 МВт). Это на 11% меньше, чем в предыдущем году (в основном из-за значительного падения инвестиций в Китае)", - говорится в докладе.

При этом больше всего инвестиций получила солнечная и ветряная энергетика. На развивающие страны пришлось 53% от общего объема инвестиций в ВИЭ, причем 32% относятся к Китаю.

Тем не менее, эти данные не свидетельствуют о снижении интереса к возобновляемым источникам энергии в мире, следует из доклада. "На протяжении пяти лет инвестиции в ВИЭ превышают 230 миллиардов долларов США. При более или менее стабильном росте в мощностях в секторе возобновляемой энергетике снижение инвестиций может в какой-то степени отражать снижение стоимости ВИЭ, то есть может быть введено больше мощностей за меньшие деньги", - говорится в нём.