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РИА Новости

Следствие по MH17 выдаст международные ордеры на арест подозреваемых

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следствие по делу о крушении MH17 заявило, что выдаст международные ордеры на арест четырех подозреваемых, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Мы разошлем международные ордеры по первым подозреваемым, которых мы будем обвинять. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск", - сказал он.
Речь идет о трех гражданах РФ – это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов - и гражданине Украины Леониде Харченко.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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