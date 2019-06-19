Следствие по MH17 выдаст международные ордеры на арест подозреваемых

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн – РИА Новости. Следствие по делу о крушении MH17 заявило, что выдаст международные ордеры на арест четырех подозреваемых, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.

"Мы разошлем международные ордеры по первым подозреваемым, которых мы будем обвинять. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск", - сказал он.

Речь идет о трех гражданах РФ – это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов - и гражданине Украины Леониде Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.