Телецентр "Останкино" проверяют из-за звонка о минировании

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй раз на этой неделе правоохранители проверяют телевизионный центр "Останкино" после анонимной угрозы "минирования", эвакуация людей не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Последний раз телецентр "Останкино" проверяли 17 июня, когда неизвестный прислал на электронную почту учреждения сообщение с угрозой "минирования". Позднее эта угроза не подтвердилась.
"Поступил анонимный звонок в правоохранительные органы в угрозой взрыва в телецентре "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом 12", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что эвакуация сотрудников не проводится.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.