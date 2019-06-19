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РИА Новости

В Турции поддержали рекомендации спецдокладчика ООН по смерти Хашукджи

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддерживает рекомендации спецдокладчика ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар пролить свет на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и привлечь виновных к ответственности.
"Решительно поддерживаем рекомендации спецдокладчика ООН Каламар, направленные на то, чтобы пролить свет на убийство Хашукджи и привлечь виновных к ответственности", - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
6 ноября 2018, 19:17
ЮНЕСКО создала онлайн-базу по убийствам журналистов в мире
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.
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Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМевлют ЧавушоглуТурцияООНВ мире
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