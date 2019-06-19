В Турции поддержали рекомендации спецдокладчика ООН по смерти Хашукджи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поддерживает рекомендации спецдокладчика ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар пролить свет на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и привлечь виновных к ответственности.
"Решительно поддерживаем рекомендации спецдокладчика ООН Каламар, направленные на то, чтобы пролить свет на убийство Хашукджи и привлечь виновных к ответственности", - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter.
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Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены 26 июня.