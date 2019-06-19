Россиян могут начать информировать о начале судебных разбирательств по SMS

"Так, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что в рамках государственных муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения", - говорится в пояснительной записке.