Россиян могут начать информировать о начале судебных разбирательств по SMS

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести возможность информирования россиян о начале судебных разбирательствах через sms-сообщения, электронную почту или личный кабинет госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Так, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что в рамках государственных муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения", - говорится в пояснительной записке.
Автор отмечает, что предлагаемые проектом изменения обусловлены общими тенденциями, выявленными при рассмотрении гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции. На практике существуют ситуации, когда ответчики по иску либо должники по судебному приказу не извещены о начале судебного разбирательства, или же о наличии вынесенного судебного приказа в отношении них. Данный законопроект направлен на всестороннее информирование лиц, участвующих в деле, о начатых судебных разбирательствах, указывает депутат.
"Для получения данного вида услуги, гражданам необходимо заполнить соответствующую информацию на портале государственных и муниципальных услуг, такую как: ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес места регистрации и места проживания, ИНН, электронную почту и номер мобильного телефона, а также другую информацию (перечень необходимой информации для оказания данной услуги определяется правительством Российской Федерации). Предполагается, что гражданин дает согласие на получение информации обо всех имеющихся судебных делах, а также будущих судебных разбирательствах. В любой момент гражданин вправе отказаться от получения данной услуги", - поясняется в материалах. -0-
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