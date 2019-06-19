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РИА Новости

Россиян могут начать информировать о начале судебных разбирательств по SMS

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТехнологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести возможность информирования россиян о начале судебных разбирательствах через sms-сообщения, электронную почту или личный кабинет госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Так, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг. Предполагается, что в рамках государственных муниципальных услуг будет присутствовать услуга об информировании о всех начатых судебных разбирательствах, где у граждан будет возможность выбора способов дополнительного информирования: путем сообщения на портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации, сообщения по электронной почте и (или) СМС-сообщения", - говорится в пояснительной записке.
Автор отмечает, что предлагаемые проектом изменения обусловлены общими тенденциями, выявленными при рассмотрении гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции. На практике существуют ситуации, когда ответчики по иску либо должники по судебному приказу не извещены о начале судебного разбирательства, или же о наличии вынесенного судебного приказа в отношении них. Данный законопроект направлен на всестороннее информирование лиц, участвующих в деле, о начатых судебных разбирательствах, указывает депутат.
"Для получения данного вида услуги, гражданам необходимо заполнить соответствующую информацию на портале государственных и муниципальных услуг, такую как: ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные, адрес места регистрации и места проживания, ИНН, электронную почту и номер мобильного телефона, а также другую информацию (перечень необходимой информации для оказания данной услуги определяется правительством Российской Федерации). Предполагается, что гражданин дает согласие на получение информации обо всех имеющихся судебных делах, а также будущих судебных разбирательствах. В любой момент гражданин вправе отказаться от получения данной услуги", - поясняется в материалах. -0-
Смартфон. Архивное фото
30 октября 2018, 08:45
В России планируют оповещать о долгах по SMS
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Антон МорозовЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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