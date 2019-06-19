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РИА Новости

В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"

Вчера, 15:06
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дания в согласовании маршрута "Северного потока-2" исходит из параметров экологии и безопасности и на основе этих принципов сейчас считает запрошенный последним юго-восточный маршрут проекта более приемлемым, заявил РИА Новости глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Член правления "Газпрома" Сергей Кузнец накануне, 18 июня, заявил, что возможная задержка Данией проекта строительства газопровода "Северный поток-2" может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Эксперт: Дания изначально была настроена против "Северного потока-2"Оператор "Северного потока-2", компания Nord Stream 2 AG, назвала цель апелляции по проекту в Дании. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал свой взгляд на развитие ситуации.
"Согласно текущей оценке юго-восточный маршрут является более приемлемым, исходя из ряда экологических параметров и параметров безопасности. Других комментариев относительно заявлений "Газпрома" у DEA нет", - сказал представитель DEA.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Nord Stream 2 AG в апреле по требованию датского регулятора подала третью заявку на строительство "Северного потока-2" – теперь в исключительной экономической зоне Дании к югу от острова Борнхольм. В этой заявке содержатся две альтернативы маршрута. При этом ранее в DEA уже были поданы две заявки на строительство: по основному маршруту в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм и по альтернативному - к северо-западу от Борнхольма.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
14 июня, 12:34
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Северный поток-2ГазпромДанияЭкономика
Популярные комментарии
Европа не то место где можно проложить трубу и оставить после себя горы мусора. Там не канает как в России
19 июня, 15:12
михаил климов
558205324
При установке цен на газ для Дании Россия тоже будет исходить из принципов безопасности и экологических параметров.
19 июня, 15:15
MYMake Yellowstone Great Again
335251004
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