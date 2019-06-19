Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Суд по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.

"Разбирательство пройдет в особо охраняемом комплексе Схипхол. Процесс начнется 9 марта 2020 года в 10:00", - сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что слушания состоятся, даже если подозреваемые не будут на них присутствовать.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.