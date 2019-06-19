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РИА Новости

Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Суд по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Разбирательство пройдет в особо охраняемом комплексе Схипхол. Процесс начнется 9 марта 2020 года в 10:00", - сказал он на пресс-конференции.
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Вчера, 14:47
В ДНР отвергли заявления о причастности республики к крушению MH17
Он добавил, что слушания состоятся, даже если подозреваемые не будут на них присутствовать.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. 13 октября 2015
28 марта, 16:59
"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.
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