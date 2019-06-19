Следствие рассказало, когда начнется суд по делу о крушении MH17

НЬЮВЕГЕЙН (Нидерланды), 19 июн - РИА Новости. Суд по делу о крушении в Донбассе в 2014 году Boeing рейса MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года, заявил в среду представитель Совместной следственной группы (JIT), выводы которой ранее в РФ называли голословными.
"Разбирательство пройдет в особо охраняемом комплексе Схипхол. Процесс начнется 9 марта 2020 года в 10:00", - сказал он на пресс-конференции.
Он добавил, что слушания состоятся, даже если подозреваемые не будут на них присутствовать.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
28 марта, 16:59"Безответственность или провокация". Политолог о катастрофе рейса МН17Незакрытие Украиной воздушного пространства стало главной причиной крушения малайзийского Boeing над Донбассом, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.