Эксперт рассказал, как спастись от укуса паука-каракурта с помощью спички

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Высокая температура быстро нейтрализует яд в первые секунды после укуса каракурта, поэтому самая лучшая первая помощь - затушить о место укуса спичку, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Недавно в Московской области были отмечены случаи появления ядовитых пауков-каракуртов, которых ранее в регионе не наблюдали.

По словам Гомыранова, яд каракурта начинает действовать немедленно и может вызывать летальные исходы. У людей спустя несколько минут появляется жгучая боль, которая примерно через 20 минут распространяется по всему телу. Обычно больные жалуются на невыносимые боли в области живота, поясницы, грудной клетки. Характерно резкое напряжение мышц брюшного пресса. Среди симптомов общего отравления одышка, учащение пульса, головокружение, головная боль, тремор, рвота, потливость. Психомоторное возбуждение на поздних стадиях отравления сменяется глубокой депрессией, затемнением сознания, бредом.

"Яд паука содержит в основном белковые нейротоксины, которые легко разрушаются повышенной температурой. Самый лучший и эффективный способ борьбы с действием яда – в первые секунды затушить о место укуса спичку, высокая температура быстро нейтрализует яд, а ожог в скором времени заживет. Если же в первые минуты укус остался незамеченным, яд попал в кровоток, и человек чувствует ухудшение самочувствия, то нужно немедленно обратиться в больницу, где пострадавшему могут ввести специальную сыворотку, либо сделают инъекции новокаина, хлорида кальция и других веществ", - советует эксперт.